Giada Zanola si allunga l’ombra del revenge porn

(Di sabato 1 giugno 2024) Si continua a indagare sulla morte di, la 34enne che secondo le ricostruzioni è stata spinta giù dal cavalcavia dell’A4 di Padova dall’ex compagno Andrea Favero, di 39 anni, e poi travolta da un camion sull’autostrada. Ci sono ormai ben pochi dubbi che si tratti di femminicidio, ma gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stata uccisa la donna. La dinamica dell’uccisione diUna delle ipotesi è che la donna sia stata prima drogata e poi gettata giù dal cavalcavia al termine di una lite con l’ex compagno. Ieri si è svolta l’autopsia, che però ha avuto difficoltà anche a stabilire l’ora della morte considerando che il corpo della donna era davvero malridotto. Bisognerà dunque attendere i risultati tossicologici, che non saranno pronti prima di un mese, per capire se tra la notte di martedì 28 maggio e mercoledì 29 maggiofosse ancora vigile e cosciente.