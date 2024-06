GAZZETTA – Rinnovo Kvaratskhelia Manna ha incontrato gli agenti del georgiano | le ultime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 1 giugno 2024) Il Napoli blocca l’interesse del PSG perin vista con possibile inserimento di clausola rescissoria. Nel mondo del calcio, le voci sulle possibili trattative sono all’ordine del giorno, e la situazione di Khvicha, attaccante sinistro del Napoli, non fa eccezione. Il giocatore, figura chiave nella squadra partenopea, è stato oggetto di interesse da parte del ricchissimo club del Paris Saint-Germain, ma sembra che il club italiano non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dellaè considerato da Antonio Conte e dalla dirigenza partenopea come il giocatore simbolo della rifondazione in corso. Nonostante l’offerta del PSG, che sembra essere stata respinta senza esitazione, il Napoli è determinato a trattenere il proprio talento.