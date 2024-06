Finale Champions l’apertura della stampa europee | Il Real soffre come mai prima d’ora e vince come sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) La vittoria delMadrid nelladiLeague dominadelle homepage dei principali quotidiani sportivi europei. “Dios salve al Rey”, titola Marca, mentre AS tira in ballo le zero sconfitte dei blancos in questa edizione del torneo: “La Decimoquinta del invencible”, cioè la “Quindicesima degli invincibili”. “Carlo V Imperatore d’Europa: ilMadridla sua 15ªLeague!”, èdel Corriere dello Sport. “infinito, leggenda Ancelotti: Carvajal e Vinicius stendono il Dortmund, è la 15ª!”, scrive la Gazzetta dello Sport. “Et à la fin, c’est lequi gagne”, è il titolo scelto da L’Equipe. “E alla fine è ilMadrid che”,spesso accade, quindici volte su diciotto finali.