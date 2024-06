Fermana Calcinaro | Serve unione di intenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) I tifosi dellavogliono vederci chiaro. Dopo settimane di silenzio e attesa, per la società è arrivato il momento di rassicurare la piazza, anche se fosse solo con i fatti. A un mese e mezzo dall’ipotetico inizio della prossima stagione (dal ritiro estivo), non si sa ancora a quale in quale campionato sarà iscritta la. La palla è in mano ai Simoni, proprietari al 100% del club, e amministrazione comunale con il coinvolgimento dell’ex main sponsor Maurizio Vecchiola. I tifosi però vogliono chiarezza sulla questione e hanno organizzato un’assemblea pubblica per analizzare insieme il futuro della squadra. Questo il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Curva Duomo Fermo: "Lunedì 3 giugno alle 21.30 presso la sede della Contrada Castello ci sarà un’assemblea dove discuteremo del futuro dellaCalcio.