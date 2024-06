Ecco come sarà il Fourghetti milanese l' ex ristorante di Bruno Barbieri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 1 giugno 2024) La sua apertura anni fa, nel 2016, aveva fatto un certo scalpore. Perché segnava il ritorno sulla scena gastronomica di, già allora all’acme della sua popolarità televisiva ma privo di una sua insegna di riferimento, dopo le stelle della Locanda Solarola, del Trigabolo e dell’Arquade. Il bistrot(parola che voleva americanizzare l'italiota concetto dei quattro spaghetti) alla periferia di Bologna, in via Murri, nei locali dell’ex Locanda dello Sterlino, era diventato quindi l’ultimo indirizzo conosciuto del giudice di Masterchef, che ne aveva fatto un posto divertente e vivo. Poi, nel 2020,si era sfilato dal progetto, che era rimasto in mano a Erik Lavacchielli ai fornelli e all’imprenditrice Silvia Belluzzi.