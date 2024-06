Diteci che è uno scherzo Mario di Uomini e Donne la notizia e il pubblico non ci può credere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024)e Ida Platano dopo, come stanno davvero le cose? In queste settimane l’ex corteggiatore e la ex tronista sono al centro dell’attenzione per un presunto riavvicinamento. Da tempo si parla dei tentativi che lui starebbe facendo per riconquistare la fiducia della parrucchiera. Sarebbe andato almeno due volte a Brescia per farle una sorpresa, ma lei non avrebbe cambiato idea sulla loro frequentazione. Ma chi lo conosce assicura che non si è dato per vinto. Ida Platano, dal canto suo, indossa ancora l’anello chele aveva regalato per il compleanno e anche questo particolare è sembrato un indizio importante sul loro futuro fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. A fare un po’ di chiarezza, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram ha svelato che in realtà i due non si starebbero vedendo.