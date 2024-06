Cosma Vela si gioca l’A1 In vasca contro l’Orobica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ la partita che vale la serie A1, l’ultima, la bella, quella che chiude la serie finale: le doriche dellaAnconano domani pomeriggio alle 15.30 a Romano di Lombardiala Rari Nantes Orobica. La serie è sull’1-1, le anconetane si sono imposte due settimane fa in Lombardia per 12-7 in una partita a senso unico, ma poi si sono arrese la scorsa settimana a Senigallia per 9-10 in una partitata male, mai all’altezza delle aspettative, in difficoltà in attacco come in difesa. Poi in acqua ci sono sempre anche le avversarie che, dopo la lezione subita all’andata, hanno preso lemisure nei confronti delle doriche centrando un’ottima prestazione. Dunque si va alla bella, proprio come lo scorso annola Locatelli di Genova, quando laperse a gara3 il treno per la serie A1.