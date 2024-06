Conosce un prete su un sito di incontri dalle chat al ricatto | Paga o tappezzo la città con le tue foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Una donna di 34 anni è indagata per aver ricattato unconosciuto su undi. Ieri 31 maggio, la donna si è vista convalidare il fermo da parte del gip di Pavia, che l’ha scarcerata e rinviata a giudizio, con l’obbligo di firma cinque volte la settimana. La prima udienza è fissata per il 22 ottobre. La 34enne e ildi una parrocchia di Pavia hanno avuto i primi contatti un mese fa, scrive la Provincia Pavese. Si sono ritrovati su Bakekae avevano iniziato atare. Sarebbe stato ilil più insistente a inviare messaggi, finché la donna non ha reagito: «La devi smettere di molestarmi. Mi stai infastidendo, lo vuoi capire?». Da parte sua, il sacerdote ha spiegato di non essersi reso conto di averla infastidita, si è scusato e le ha promesso che non si sarebbero più sentiti.