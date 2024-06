Chi sarà il prossimo re d’Inghilterra? La profezia di Nostradamus è sconvolgente

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 1 giugno 2024) Il futuro renonWilliam, ma Harry. Oppure Simon Dorante-Day, un uomo australiano che afferma di essere il figlio biologico di Carlo e Camilla. Lo sostiene Mario Reading, esperto di astrologia ed esegeta di. Reading, infatti, è convinto che il celebre indovino del Sedicesimo secolo, Michel de Nostredame, abbia non solo previsto la fine anticipata del regno di Carlo III, ma che a succedergliqualcuno di inaspettato. In un libro del 2005, Reading affronta questo discorso reinterpretando liberamente le profezie originali di. In particolare la frase: “Un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re” salirà al trono. Per avvalorare questa tesi, lo studioso ha lavorato “per affinità”. Ovvero, ha evidenziato comeabbia azzeccato la data di morte di Elisabetta II.