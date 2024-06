Chi è Francesco Pellegrino Gloria da giovane in La vita che volevi ma è anche in Supersex!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 1 giugno 2024), nato il 6 ottobre 1998 a San Marcellino, in provincia di Caserta, è unattore che negli ultimi tempi si sta facendo notare per ruoli molto forti, e soprattutto molto diversi tra loro. Lo abbiamo appena visto nel ruolo diPriori danella serie Lache, e appena qualche mese fa ha interpretato Tommaso Tano in, un’altra serie targata Netflix.– foto di Mary Ianniciello / Fonte InstagramTuttaviaè molto attivosul fronte teatrale e attualmente sta lavorando ad alcuni progetti con il Teatro Bellini, a Napoli – dove tra l’altro oggi vive – ma progettadi far uscire un suo album musicale. Ha tre fratelli più grandi ed è cresciuto tra creatività e musica.