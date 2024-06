Cartoons on the bay a Pelikan Blue il Pulcinella come miglior film

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Pescara, 1 giu. (askanews) – Con una storia di viaggio tra avventura e sperimentazione l’ungherese “”, diretto da Lßszló Csßki, si aggiudica ilBest Animated Feature nella 28a edizione di “On The Bay”, il festival di animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. Ambientato nell’Ungheria degli anni ’90, “” racconta di un paese dove viaggiare è finalmente possibile ma insostenibile. Falsificando biglietti ferroviari internazionali, tre giovani offrono a un’intera generazione l’opportunità di sperimentare il mondo esterno. “Un’abile e innovativa combinazione di animazione, inserti in live action e resoconto storico che fonde documentario e mockumentary”, recita la motivazione della giuria composta dalla regista e documentarista Leslie Iwerks, Marco Pellitteri, professore di Media e Comunicazione presso l’Università Xi’an Jiaotong-Liverpool e Alessandra De Luca, giornalista e critico cinematografico, “una simulazione eclettica del cinéma vérité – conclude la motivazione – che celebra la libertà con uno stile unico e innovativo”.