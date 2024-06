Canoa | al via lavori riqualificazione del centro federale di Castel Gandolfo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi hanno preso il via idideldidella Federazione italianae kayak (Fick), grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del Pnrr. Presenti il n.1 della Fick, Luciano Buonfiglio, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. “Sono molto felice, sono venuto qui diverse volte anche in altre vesti e ho avuto da sempre il senso delle ambizioni sane sportive non solo nell’ottica delle medaglie ma anche con un occhio alla scuola. La cosa più bella di aprire un cantiere è chiuderlo, quindi spero che tra un anno ci rivedremo qui per ammirare i frutti del lavoro che rimarrà a disposizione nel tempo”, il commento di Abodi.: al viadeldiSportFace.