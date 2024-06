Bagnaia | Mentalmente sono molto forte Niente psicologi mi conosco

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Intervista di “Repubblica” a Pecco. Il campione del mondo di MotoGp racconta le sensazioni in vista del weekend di Mugello e il suo futuro in Ducati. Appunto: ieri miglior crono nella prima giornata di libere, anche se poi è arrivata una penalità di 3 posizioni in griglia per il gp di domani. «Si può scendere ancora di 6 decimi. Però non chiedetemi il record di velocità, perché non sfrutto le scie degli altri: preferisco fare da solo». Al Mugello però bisogna vincere. «Fondamentale. Si corre in Italia, ea -39 da Martin. Devo recuperare in classifica, ma senza farmi ossessionare dall’idea». Domenica scorsa a Barcellona un gp esemplare, dopo la caduta del giorno prima. «Mai avuto dubbi.. No,