Alex Perez sulle orme di Bisseck? Chi è il nuovo gioiello che piace all’Inter

(Di sabato 1 giugno 2024)è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione, in Spagna. Cresciuto nel vivaio del Betis, ha attirato su di sé l’interesse dell’Inter e di altri club. Ecco chi è e come potrebbe inserirsi in nerazzurro, seguendo magari ledi un altro giovane come Yannarrivato la scorsa stagione.OBIETTIVO –, difensore classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Real Betis fino ad arrivare in prima squadra, ha incantato tutti per la sua grande personalità e qualità in fase difensiva. La sua lettura del gioco e la sua capacità di uscire dalla difesa con la palla al piede. Nonostante la sua giovane età,Pérez ha già mostrato una maturità e una visione di gioco che lo rendono un candidato ideale per il salto di qualità.