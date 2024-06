Alberi abbattuti | Un piano tagli ingiustificato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) SANSEPOLCRO Allarme rilanciato sull’abbattimento deglia Porta Fiorentina dalla lista civica "Adesso riformisti per Sansepolcro", che lamenta anche l’assenza di undi ripiantumazione. "Purtroppo – dice il capogruppo consiliare Michele Gentili – la situazione non è cambiata e ancora stiamo assistendo alla continuazione di queldi, senza alcun progetto di compensazione". Ildel 2022 prevedeva 26da abbattere complessivamente in città, di cui 21 in viale Vittorio Veneto (nella foto), 4 ai Giardini di Piero e una a Porta del Ponte. "A oggi – rilancia Gentini – dobbiamo constatare che quella preoccupazione era quanto mai fondata, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione che aveva assicurato una ripiantumazione entro l’anno 2023 che nessuno ha visto.