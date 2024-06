Fronte Ucraino sì di Biden all’uso delle armi americane come controfuoco A Kharkiv è emergenza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Joeha deciso. Ledi fabbricazione americana potranno entrare in azione su parte del confine tra Ucraina e Russia per contrastare l’offensiva di Mosca alla città di. Così si allenta il veto sulla capacità del’Ucraina di difendersi. «Il presidente ha chiesto al proprio staff di verificare che l’Ucraina sia in grado di utilizzare lefornite dagli Stati Uniti per scopi dinella regione diin modo da rispondere ai russi che attaccano», ha dichiarato un portavoce della Difesa. Permane il divietodi missili a lungo raggio per colpire il territorio interno della Russia. Ma questo allentamento consentirà all’esercitodi colpire le forze russe che si stanno ammassando oltre il confine, nella regione di Belgorod.