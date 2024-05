Uomo muore risucchiato dal motore di un aereo il testimone | Si è udito un rumore infernale e per un attimo si è visto del fumo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una tragedia ha sconvolto l’aeroporto internazionale di Amsterdam Schiphol, dove una persona è morta dopo essere stata risucchiata tra le pale rotanti di una turbina di unpasseggeri pronto per la partenza. L’incidente è avvenuto ieri mentre il volo KL1341 della compagnia aerea olandese KLM era in fase di preparazione per decollare verso Billund, in Danimarca. “Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita neldi unin funzione“, ha dichiarato KLM in una nota ufficiale. “Purtroppo, la persona è morta”. Al momento, l’identità della vittima non è stata rivelata e non è chiaro se si trattasse di un passeggero del volo, di un dipendente dell’aeroporto o di un’altra persona presente sul luogo.