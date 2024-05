Fonte : napolipiu di 30 mag 2024

. Un Contratto Annuale Rinnovabile In pratica, più che un triennale, l’accordo tra Conte e il Napoli sembra configurarsi come un contratto annuale rinnovabile per altre due stagioni al termine della prima annata. Le Emozioni della Trattativa Nonostante le indiscrezioni vadano tutte nella stessa direzione, ovvero verso la fumata bianca, non mancano ancora alcuni dettagli da limare.

Conte al Napoli le Clausole per un’Eventuale Separazione