Caso Cucchi tre carabinieri a processo

(Di giovedì 30 maggio 2024) 14.57 Il Gup romano ha rinviato a giudizio tre militari dell'Arma, per depistaggio e falsità ideologica in atti pubblici nel corso delle indagini per la morte di Stefanoil 25/9. Uno era maresciallo a Tor Sapienza, dovefu portato dopo un pestaggio. Avrebbe mentito ai superiori su carte del, che disse di non avere in caserma. Un capitano responsabile del Nucleo radiomobile avrebbe falsificato un memoriale di servizio e un suo maresciallo avrebbe mentito sull'interrogatorio in Questura di un commilitone.