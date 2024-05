Oaktree non si ferma qui | oggi incontro con ‘l’altra Inter’! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)non finisce qui la sua settimana di incontri e appuntamenti. Dopo aver incontrato Simone Inzaghi,sarà la volta di un altro comparto dell’Inter di rilevanza fondamentale. NON SI? Dopo aver incontrato l’Inter dell’area sportiva,vedrà “l’altra Inter”, altrettanto forte e importante: quella corporate e della comunicazione. Qui ovviamente il portavoce principale sarà Alessandro Antonello, altro fuoriclasse della dirigenza nerazzurra. Con Antonello si parlerà soprattutto di questioni commerciali e di marketing, due aree cresciute tantissimo negli ultimi anni, grazie appunto al grande lavoro dei professionisti in casa nerazzurra. Gli americani, dunque, non sino qui: vogliono conoscere tutto il club e non solo l’area Sport.