Lacrime e applausi per Sofia | Buon compleanno ovunque tu sia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "tu sia". È lo striscione perCastelli, uccisa a coltellate lo scorso 29 luglio nella sua casa di Cologno Monzese dall’ex fidanzato. La ragazza avrebbe compiuto 21 anni il 28 maggio ed è in questo giorno che familiari e amici si uniscono per ricordarla con un corteo in suo onore, dall’Istituto Fabio Besta di Cimiano dove la ragazza si era diplomata nel 2022 - al liceo delle scienze umane - fino alla piazza del municipio di Cologno. Per lei ci sono più di cento persone: in marcia anche la mamma, il papà e i nonni, tutti in silenzio, che indossano una maglietta a lei dedicata: “Una farfalla vive poco ma muore volando”. Presente anche la migliore amica Aurora Fiameni, che dormiva nella stanza accanto quandoè stata uccisa, colta nel sonno dopo una serata trascorsa in discoteca.