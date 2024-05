Fonte : movieplayer di 29 mag 2024

Tra gli episodi più recenti c'è stato quello di una madre quarantenne che gli ha rivelato di avere una cotta per lui e, per giunta, lo ha detto di fronte alla figlia. Un incontro "folle" L'interprete di Dustin nella serie Stranger Things era ospite del podcast Inside of You quando ha parlato delle situazioni in cui si è trovato un po' in difficoltà.

Gaten Matarazzo | Una quarantenne mi ha detto che aveva una cotta per me da quando avevo 13 anni