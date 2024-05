Fit Junior program più di cento ragazzi in campo tra Recanati e Osimo | un evento da ricordare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Grande entusiasmo ha caratterizzato il master finale del FIT2024, torneo promozionale della Federazione italiana tennis e padel rivolto ai bambini e ainati tra il 2010 e il 2018, con l’obiettivo di avvicinarli al tennis. Ilma ha avuto come sedi il Tennis Guzzini die il Tennisdi, offrendo a più ditrae ragazze l’opportunità di confrontarsi in tornei e attività formative di alto livello. Il regolamento prevedeva che le province marchigiane si sarebbero giocate l’ambito trofeo a squadre, sommando i punteggi ottenuti dai vari singolari: alla fine, ha vinto Ancona Questi i risultati individuali per categorie: Red Pierpaoli Leonardo (Ancona); Orange (Maschile) Moschini Giulio (Ancona); Orange (Femminile) Ferrati Alice (Ancona); Super Orange (Maschile) Bordi Sergio (Macerata); Super Orange (Femminile) Postacchini Azzurra (Ancona); Green (Maschile) Carloni Riccardo (Ancona); Green (Femminile) Lucciarini Sveva (Ascoli Piceno-Fermo); Super Green (Maschile) Scarpetta Jacopo (Ascoli Piceno-Fermo); Super Green (Femminile) Canuti Alexandra (Ancona).