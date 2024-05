Appuntamento insieme ai ragazzi di due istituti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno ha ospitato un incontro sul Progetto Erasmus-GoGreen, dedicato alla transizione ecologica. Al progetto hanno aderito i Licei Giovanni da San Giovanni (nella foto la preside Lucia Bacci) e l’IC Petrarca di Montevarchi, che hanno svolto corsi di formazione per gli insegnanti, una sperimentazione didattica per gli studenti e la creazione di un Syllabus per diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale. L’obiettivo è sviluppare competenze e creare metodologie e approcci innovativi per le competenze settoriali green ed ecologiche. Tra le pratiche sperimentate, il risparmio delle risorse, la riduzione del consumo energetico e dei rifiuti, la compensazione delle emissioni di carbonio e l’adozione di scelte sostenibili in termini di alimentazione e mobilità.