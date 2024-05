Adnkronos Q&A nuove competenze digitali per trasformare mondo dell’occupazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (/Labitalia) – Investire sul capitale umano, sulla formazione e lo sviluppo delleper attrarre e valorizzare i giovani talenti. Sono questi i temi portanti del nuovo appuntamentoQ&A, ‘Le, un punto fermo’, affrontati e discussi oggi 29 maggio al Palazzo dell?Informazione di Roma. Temi che si arricchiscono di contributi specifici sullemodalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, sempre più orientate dalla trasformazione digitale, sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore privato.In apertura dei lavori, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è detta ottimista sul ddl lavoro in discussione proprio in questi giorni: ?Lavoriamo per portare a compimento tutte le nostre azioni.