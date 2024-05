F1 indiscrezione dalla Germania | l’Aston Martin pensa a Mattia Binotto come direttore tecnico

(Di martedì 28 maggio 2024)sarebbe pronto a fare ritorno in Formula 1. A riportarlo è Motorsport-total, secondo cui l’ex team principal della Ferrari sarebbe stato contattato da Lawrence Stroll, patron del. La scuderia britannica sta infatti vivendo una stagione piuttosto deludente e soprattutto in calando,testimoniano i soli quattro punti conquistati post-Miami e il doppio zero di Alonso tra Imola e Monaco.precisano però chenon prenderebbe il posto del team principal Mike Krack – ruolo che ricopriva a Maranello – bensì si cimenterebbe nel ruolo di. Stroll Sr valuta dunque il profilo diper tentare di scuotere il team e invertire il trend – anche se dala Monaco sono arrivate smentite categoriche – mentre il sogno per il futuro si chiama Adrian Newey.

