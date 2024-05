Roland Garros 2024 | Musetti batte Galan in tre set e vola al secondo turno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è concluso il match tra, valido per il primodel. Vincein tre set con il punteggio di 6-3 6-3 7-5, troverà al prossimouno tra Monfils e Seyboth Wild. Nel primo setcomanda il match seppur interrotto da un breve scroscio prima del break arrivato sul 2-1. Dopo il 3-1, il set si tiene sui servizi diche chiudono con un telefonato 6-3. Nelset invece l’equilibrio è tanto,si gioca le sue carte e cerca di prendersi quanto può ad ogni servizio, mentrefa il compitino aspettando il passo falso dell’avversario. Passo falso che arriva sul 3-3, con il colombiano che butta via due palle game e subisce il break del 4-3.chiuderà nuovamente con un 6-3 con un break all’ultimo game.

