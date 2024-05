La Superlega non è illegale | ora deve solo partire

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un tassello dopo l'altro, il puzzle della- qualunque sia la sua denominazione - sta prendendo corpo. Tanto da rendere apparentemente ineluttabile la nascita di una competizione calcistica ai massimi livelli fuori dal controllo della Uefa. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dello scorso 21 dicembre 2023 ha fatto saltare il tappo. Impossibile fare finta che il verdetto dei giudici di Lussemburgo non esistesse. Ora anche il Tribunale di Madrid ha scritto nero su bianco che Fifa e Uefa "hanno abusato della loro posizione dominante e stanno impedendo la libera concorrenza nel mercato attribuendosi la facoltà discrezionale di proibire la partecipazione a competizioni alternative e imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate che violano gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)”.

