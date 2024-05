Verona-Inter - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:ni,, diretta tv,g. Per l’il campionato è sostanzialmente terminato da poco più di un mese e cioè da quando, grazie al successo ottenuto nel derby contro il Milan, è arrivata la matematica del ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Da allora gli uomini di Simone Inzaghi hanno fisiologicamente alzato il piede dall’acceleratore, facendo registrare due vittorie, una sconfitta e un pareggio. I giocatori dell’con la coppa scudetto – IlVeggente.it (Lapresse)Una settimana fa Lautaro Martinez ha sollevato la coppa che ogni anno viene consegnata ai campioni d’Italia in un San Siro coloratissimo e pieno come un uovo in occasione del match con la Lazio (1-1). Se non fosse stato per il gol dell’olandese Dumfries a tre minuti dalla fine l’avrebbe però incassato un’altra sconfitta, “macchiando” la festa scudetto.