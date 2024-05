Serie A 2023 2024 | i verdetti finali

(Di domenica 26 maggio 2024) Lanon si è ancora conclusa perché c’è ancora l’ininfluente Atalanta-Fiorentina da giocare, ma sono già stati emessi idopo la trentottesima e ultima giornata di campionato. Lo scudetto è andato all’Inter e questo si sa da oltre un mese. Per le qualificate alla Champions League, oltre ai nerazzurri, ci sono il Milan e la Juventus, che giocheranno anche la Supercoppa Italiana insieme sempre ai campioni d’Italia e all’Atalanta, che è un’altra formazione qualificata alla Champions (arriverà terza o quarta), mentre il Bologna è quinto e anch’esso in Champions League grazie al quinto slot aggiuntivo per l’Italia. Si è dovuta accontentare dell’Europa League la Roma, sesta, così come i cugini della Lazio settimi, mentre la Fiorentina è ottava e attualmente in Conference League.

