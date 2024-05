L' Udinese vince e si salva - Frosinone in serie B

(Di domenica 26 maggio 2024)(ITALPRESS) – Al Benito Stirpe fa festa l', che1-0 e raggiunge la salvezza condannando ila un'amara retrocessione. Nella tana dei gialloblù, i bianconeri passano grazie al gol nella ripresa di Davis e alle ottime parate di Okoye. La prima chance della sfida è per gli ospiti e arriva al 6?, quando Lirola sbaglia un retropassaggio spalancando la strada a Brenner, il quale si fa ipnotizzare da Cerofolini in uscita. Nel contrasto tra i due, ha la peggio il portiere che però viene medicato e torna tra i pali. I ciociari rispondono al 18?, quando Zortea ci prova con un mancino dal limite che vieneto in corner da Okoye. Un minuto più tardi, l'estremo difensore dei friulani effettua un miracolo sull'incornata di Okoli dallo stesso calcio d'angolo.

Si è conclusa la Serie A 2023-2024, al netto del recupero tra Atalanta e Fiorentina che andrà in scena domenica 2 giugno. Proprio la Dea, reduce dal trionfo in Europa League, ha sconfitto il Torino per 3-0 con le reti di Scamacca, Lookman e Pasalic e così i neroazzurri si sono portati al quarto ... oasport

