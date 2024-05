Kate Middleton - ultime notizie | sempre più tensione con la Regina Camilla

(Di domenica 26 maggio 2024) Lesunon smettono mai di sorprendere e attirare l’attenzione del pubblico. Negli ultimi tempi, i rumors su presunte liti e tensioni tra lae la Principessa del Galles hanno dominato i titoli dei giornali e i social media. Ma cosa sta realmente accadendo tra le due figure reali più influenti del Regno Unito? Tensioni trae laDa oltre un anno, le voci su tensioni tra lasi rincorrono senza sosta. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il biografo reale Tom Bower, che ha parlato di una forte discussione avvenuta nei giorni successivi all’incoronazione di Re Carlo. La disputa riguardava questioni legate alle famigliee Parker Bowles. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito di litigate furiose per le richieste che la sovrana avrebbe fatto sui genitori di. La situazione si è ulteriormente complicata quando i tabloid inglesi hanno riportato che laavrebbe dato un consiglio singolare al Principe William, suggerendogli di divorziare daper varie ragioni e per prevenire che la malattia della moglie possa influire negativamente sulla sua ascesa al trono.

Social. Kate Middleton e le notizie sul suo stato di salute continuano a essere al centro dei tabloid inglesi che oggi ci forniscono aggiornamenti poco rincuoranti.(Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Regina Camilla, il suggerimento spietato a William: le voci sulle tensioni con Kate Leggi anche: Kate Middleton, la triste indiscrezione sulla malattia: è irriconoscibile, ecco di quanto è dimagrita Kate Middleton, sale la preoccupazione sul suo stato di saLute Come sta la principessa? Kate Middleton è assente dalle scene da inizio anno e ogni giorno che passa sale l’apprensione per il suo stato di salute. tvzap

È durissima la battaglia di Kate Middleton contro il tumore che le è stato diagnosticato a marzo e che la principessa del Galles ha rivelato nel famoso video diffuso dalla Bbc in cui ha anche fatto sapere di essere in cura con la chemioterapia. iltempo

