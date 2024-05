Denaro ai Paesi di orgine | primi cali in Lombardia

Milano, 16 marzo 2024 – “Dopo Pasqua andrò in Argentina e Paraguay, poi anche in Perù e in Messico. Voglio verificare in quali Paesi è possibile avviare collaborazioni che non si limiteranno a ‘prendere’ infermieri per farli lavorare in Lombardia: l’obiettivo è creare scuole di qualità anche per chi rimarrà a lavorare nel suo Paese.

ilgiorno