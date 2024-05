Crisi - negozi a serrande abbassate Marchi storici in fuga dalla città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Non solo Conbipel, anche Terranova. Non solo il piccolo commercio, anche i grandifuggonoponendo al territorio e alle sue articolazioni l’ennesima questione occupazionale. Otto lavoratrici con il fiato sospeso alla Conbipel del punto vendita nel centro commerciale di Cospea, sette neiTerranova di Corso Tacito. "che hanno annunciato la chiusura con motivazioni che riguardano contratti d’affitto e difficoltà di fatturato – sottolinea Lucia Rossi, segretaria della Filcams Cgil –. E’ un fatto grave perché si tratta didi catene nazionali che chiudono: Conbipel è a Terni da 30 anni, Terranova almeno da 28". E il primo pensiero è per il destino delle lavoratrici. "L’unica possibilità proposta finora è il trasferimento - continua Rossi – ma si tratta di posti lontani: a Milano nel caso Conbipel e adi Castello per Terranova. Le lavoratrici in queste condizioni non possono accettare.