Corriere dello Sport – Una Lazio in bilico | parte la scrematura

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-24 11:30:09 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: ROMA – Ritorni indesiderati, a meno di un rilancio inaspettato. Il mercato della, come al solito, si arricchirà dei nomi di rientro dai prestiti. Il rendimento stagionale lascia presagire uno scenario quasi scontato: saranno soltanto di passaggio, a meno che Tudor non riesca a stravolgere un copione che sembra già scritto. Serve una buona dose di fantasia per immaginarlo. La carrellata è lunga, rimane complicato ipotizzare qualcuno protagonista nella composizione della nuova rosa. Basic è uno dei pochi ad aver trovato spazio in un’altra squadra di Serie A: ha sposato la proposta della Salernitana da gennaio, il divorzio con Formello appare ancora più inevitabile dopo la retrocessione dei granata da ultimi in classifica. Per il croato 15 partite nel girone di ritorno senza nemmeno un colpo degno di nota.