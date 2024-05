Ucraina - Nato in pressing | Kiev deve colpire obiettivi in Russia

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – L'essere libera dimilitari incon le armi fornite dai partner occidentali. E' Jens Stoltenberg, segretario generale della, a invocare la svolta nel rapporto trae gli alleati. L', in particolare, non può utilizzare i missili Atacms a lungo raggio, forniti dagli Usa, per

Il quadro del New York Times: l'Ucraina chiede aiuto per l'addestramento sul proprio suolo I paesi membri della Nato si avvicinano all'invio di truppe in Ucraina. L'obiettivo dell'Alleanza è mandare istruttori per addestrare le forze armate di Kiev impegnate da oltre 2 anni nella guerra contro la Russia. sbircialanotizia

Proprio nel giorno in cui il Governo tedesco ha spiegato pubblicamente di voler stanziare altri 3,8 miliardi di Euro di aiuti all’Ucraina, si è alzata forte e chiara una voce contraria alla guerra, pronta a chiedere un tavolo di trattative per mettere fine al conflitto. thesocialpost

Volodymyr Zelensky e Dmytro Kuleba tirano ancora per la giacca l’Alleanza. Trovata la quadra per girare all’Ucraina i proventi dagli asset di Mosca congelati. Il Cremlino: «Iniziate esercitazioni nucleari tattiche vicino al confine, risposta alle minacce arrivate dall’Occidente». laverita.info

Le grandi manovre propagandistiche di Vladimir Putin, a due settimane dalle elezioni europee, sono sfacciate, ma efficaci. Prima fanno passare il messaggio che il Cremlino è pronto a

Stoltenberg: 'L'Ucraina ha il diritto di difendersi. E questo include attacchi contro obiettivi sul territorio russo'

