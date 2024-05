Programmazione Italia 1 - cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l'intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno. In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 25 Maggio 2021 Mattina 07:48 - Milly, un giorno dopo l'altroTom, il giardiniere, ritrova nei prati il proiettile usato da Thomas per sparare ad Alexandra e farla imbizzarrire Sara' proprio questa la prova che accusera' Thomas08:15 - Una spada per Lady OscarIl Duca di Germain sfida a duello Oscar La fanciulla lo ferisce, ma viene condannata dalla regina a restare nei propri appartamenti per tre mesi08:44 - The GoldbergsLa famiglia Goldberg andra' a Disneyland, prima che Erica e Barry vadano al college Ma strada facendo incontreranno alcuni ostacoli QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO09:10 - The GoldbergsBarry ed Erica sono pronti per il College, ma scoprono di non avere una stanza nel dormitorio e incolpano Beverly VISIONE ADATTA A TUTTI09:36 - The GoldbergsGeoff decide di aprire un servizio di asporto a domicilio con il resto dei JTP Nel frattempo, Adam dovra' tenere a bada la possessivita' di Beverly QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO10:08 - Young SheldonLa squadra di football allenata da George ha giocato un pessimo campionato e gli sponsor sono decisi a cambiare allenatore VISIONE ADATTA A TUTTI10:31 - Young SheldonIl gruppo di lavoro formato da Sheldon, Sturgis e Linkletter fatica a decollare: troppi scienziati in un pollaio VISIONE ADATTA A TUTTI10:56 - Due uomini e 1/2Judith sbatte Herb fuori di casa e Alan spera che questo possa aiutarlo a riconciliarsi con lei Intanto Herb tenta di adottare lo stile di vita da scapolo di Charlie11:27 - Due uomini e 1/2Alan cerca di allontanarsi da Judith Nel frattempo, durante un viaggio fuori citta', Charlie minaccia Jake con la possibilita' di mandarlo a una scuola militare11:53 - Due uomini e 1/2L'ultima conquista di Charlie vuole che resti a dormire a casa sua Nel frattempo Alan ha problemi a far rispettare le regole imposte a Jake da Judith12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto13:04 - Sport Mediaset - AnticipazioniApprofondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:12 - Sport MediasetApprofondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:47 - Drive UpMagazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti Pomeriggio 13:47 - Drive UpMagazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti14:25 - Dante's Peak - La furia della montagnaCatastrofico - Uno studioso scopre che un vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo una citta', ma gli viene impedito di dare l'allarme Con Pierce Brosnan, Linda Hamilton Regia di R QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:36 - Superman & LoisSedute sulle gradinate alla partita di football, Lois e Chrissy notano la presenza di Morgan Edge e intuiscono il suo piano per impadronirsi della citta' QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO17:27 - Superman & LoisMentre Smallville celebra la sua prima Festa del Raccolto dopo la morte di Martha, Clark e' portato a ripensare quanto significasse per lui sua madre QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO18:21 - Studio aperto liveNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto18:30 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto18:57 - Studio Aperto MagNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto19:28 - C.