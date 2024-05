Libere 3 Monaco - F1 | Leclerc fa impazzire il pubblico casalingo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo aver assistito alle prime due sessioni di proveandate in scena nel venerdì di eri, l’asfalto del regale Principato ha rialzato il suo prezioso sipario sulle3 dicorse per la F1. Cosa è successo in questa sessione che fungerà da gustoso antipasto per le Qualifiche delle ore 16:00 di questo pomeriggio dedicato al Circus più famoso e scintillante delle quattro ruote? Il miglior tempo di questo round è stato staccato da Charles, al secondo acuto consecutivo nelle. Il monegasco ha fattoilnel suo weekend ponendo la Ferrari al comando della manche. Secondo posto per il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull, mentre terzo si è posizionato Lewis Hamilton su Mercedes, leader delle1. Appena sotto al podio Oscar Piastri (McLaren), poi Sergio Perez e il duo Russell-Sainz., F1: tutti i risultati emersi da questa ultima prova prima delle Qualifiche (Credit foto – pagina Facebook del monegasco) 1 CharlesFerrari 1:11.