Flow raccontato dal regista Gints Zilbalodis | un nome da tener d’occhio

(Di sabato 25 maggio 2024) Abbiamo intervistatodel bellissimo, il film d'animazione che ha conquistato Cannes 77. A volte le cose succedono per caso. Abbiamo da poco terminato la visione di quella meraviglia animata che èe riceviamo una mail dall'ufficio stampa con la richiesta di una reaction al film. La mandiamo e approfittiamo per una richiesta dell'ultim'ora: c'è modo di scambiare due chiacchiere con? La risposta è rapida e positiva e nel giro di poco siamo al padiglione lettone dell'International Village di Cannes per parlare con ildi. Ed è una chiacchierata che conferma quanto di buono abbiamo pensato guardando il film (potete recuperare qui la nostra recensione):non ha ….

