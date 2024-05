David Gandy a Verissimo | Potrei vivere in Italia | Video Mediaset

Gigi D’Agostino, dopo il tumore si racconta a Verissimo: “Non è vita” - Gigi D’Agostino, dopo il tumore si racconta a verissimo: “Non è vita” - “È stata molto dura e questa per me è una seconda vita. È cambiato tutto. Dopo tanta sofferenza, percepisci certe sensazioni in maniera differente. Non direi che questa seconda vita sia migliore della ... dilei

David Gandy: "Il profondo affetto per la famiglia reale inglese" - David gandy: "Il profondo affetto per la famiglia reale inglese" - David gandy augura una pronta guarigione a Re Carlo III e alla principessa Kate Middleton. libero

Verissimo, David Gandy: “Sono stato vittima di bullismo” - verissimo, David gandy: “Sono stato vittima di bullismo” - David gandy, il super modello britannico, è stato accolto calorosamente dal pubblico di verissimo al ritmo della canzone “ Parlami d’amore “. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il modello di ... donnaglamour