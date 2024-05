IN PILLOLE

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’artista ha origini armene. Il cognome del nonno era infatti ’Kessishan’, poi modificato in una versione ’più turca’. Cresciuto a pane, teatro e chitarra, Paolo Kessisoglu già a 13 anni si esibiva in varie formazioni jazz nei club di Genova, la sua città. Nel 1991, durante alcuni provini, incontra il conterraneo Luca Bizzarri, con cui dà vita ad un’affiatata coppia comica. Insieme fondano ’I cavalli marci’. Dal 2001, per circa dieci anni, diventano conduttori dello show Le Iene. Dal 2003 al 2017 Paolo è protagonista con Luca di Camera Cafè. Nel febbraio 2011, sempre assieme a Luca Bizzarri, presenta il Festival di Sanremo con Gianni Morandi, Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis. .