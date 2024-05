Ima apre le porte ai giovani e agli studenti

(Di venerdì 24 maggio 2024) OZZANO DELL’EMILIA (Bologna) In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comitato Leonardo ha lanciato il progetto Open Factory: un’iniziativa volta a sottolineare l’importanza del concetto del Made in Italy e l’eccellenza delle imprese italiane. IMA, una delle aziende socie del Comitato Leonardo che hanno aderito all’iniziativa, promuove un evento rivolto aper diffondere la conoscenza di una cultura tecnica sostenibile e per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy. L’Open Factory “IMA: a sustainable factory” avrà luogo lunedì prossimo 27 maggio dalle ore 14.30 alle 16.30 presso lo stabilimento del Gruppo IMA in via Europa 6 a Ozzano dell’Emilia, Bologna. Nel corso dell’evento verranno illustrati i successi e le sfide che l’Ima affronta quotidianamente. L’appuntamento è gratuito e a numero chiuso. .

Le organizzazioni sindacali sono state convocate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per discutere dello schema di Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy. orizzontescuola

Arte e tecnologia, il convegno. Il made in Italy per il rilancio - Arte e tecnologia, il convegno. Il made in italy per il rilancio - Si intitola ‘La tecnologia al servizio del territorio’ il convegno che chiude la mostra diffusa di arte contemporanea tra i negozi del centro ‘Arte in negotium’, curata da Filippo Rolla e che ha risco ... lanazione

Mermec acquisisce Ferrosud, obiettivo ricavi a un miliardo. Matteo Pertosa: «Impegnati a creare lavoro» - Mermec acquisisce Ferrosud, obiettivo ricavi a un miliardo. Matteo Pertosa: «Impegnati a creare lavoro» - Entreremo nel futuro in treno o in bicicletta Tertium non datur, non ci sarà una terza alternativa, a guardare il mondo dal grandangolo del gruppo Angel, la holding pugliese che – ... quotidianodipuglia