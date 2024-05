I 3 337 metri di fascino puro del circuito di Monte Carlo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutti gli anni quando arriva il Gran premio di Monaco, ormai alla settantesima edizione nel calendario della Formula 1, scatta la solita domanda: ha ancora senso correre qui? Solo dei pazzi possono volare a 300 all’ora tra i guard-rail. Soprattutto con auto che ormai hanno le dimensioni di un minivan, di quelli che vedi girare in centro città con i vetri oscurati. Eppure Monaco, che ormai tra Abu Dhabi e Miami, ha più imitazioni della Settimana Enigmistica, continua ad avere ununico. Non perché le auto sfrecciano tra le vetrine delle griffe più famose al mondo e gli hotel più desiderati della Riviera, o perché il porto è popolato dagli yacht più belli del Mediterraneo.è anche questo. Con le signore che guardano la gara in bikini e terrazzi affittati a cifre da capogiro. Il merito del suoè tutto rinchiuso nei 3.337di questa pista, dove per la prima volta si corse nel 1929 e la gara fu vinta da William Charles Frederick Grover-Williams che nel tempo libero era un agente segreto di sua Maestà.