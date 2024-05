(Di venerdì 24 maggio 2024) La sordità di carattere ereditario rappresenta circa il 50% dei cas La disabilità uditiva in Italia. "Per una serie di fattori ambientali e per l'invecchiamento della popolazione,ilsu 4 potrebbe avere una qualche forma di deficit. La sordità di carattere ereditario rappresenta circa il 50% dei casi". Lo .

Specie di pesci cinesi in pericolo Una ricerca rivela che cinque specie di pesci cinesi sono a rischio estinzione entro il 2030 a causa delle dighe sul fiume Yangtze. Gli sforzi di conservazione sono considerati insufficienti, suggerendo l’urgente necessità di misure alternative per proteggere queste specie. newsnosh

(Adnkronos) – La disabilità uditiva in Italia. "Per una serie di fattori ambientali e per l'invecchiamento della popolazione, entro il 2050 quasi 1 persona su 4 potrebbe avere una qualche forma di deficit uditivo. La sordità di carattere ereditario rappresenta circa il 50% dei casi". periodicodaily

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - La disabilità uditiva in Italia. "Per una serie di fattori ambientali e per l'invecchiamento della popolazione, entro il 2050 quasi 1 persona su 4 potrebbe avere una qualche forma di deficit uditivo. ilgiornaleditalia

Policlinico Federico II di Napoli, ciclo di incontri sulle malattie infettive - Policlinico Federico II di Napoli, ciclo di incontri sulle malattie infettive - «entro il 2050, l’antibiotico resistenza potrebbe causare - secondo le stime - 10 milioni di morti all’anno e avere sulla collettività un costo di mille miliardi di ... ilmattino

Eurispes, entro il 2050 quasi 1 persona su 4 avrà un decifit uditivo - Eurispes, entro il 2050 quasi 1 persona su 4 avrà un decifit uditivo - Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - La disabilità uditiva in Italia. 'Per una serie di fattori ambientali e per l'invecchiamento della ... notizie.tiscali

Che pianeta vogliono i partiti in corsa per le elezioni europee Le posizioni e i programmi su ambiente e clima - Che pianeta vogliono i partiti in corsa per le elezioni europee Le posizioni e i programmi su ambiente e clima - Cosa propongono i programmi dei partiti politici europei in tema di ambiente e clima, in vista delle elezioni europee di giugno. lifegate