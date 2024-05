Verso Napoli-Lecce - novità a sorpresa dall’infermeria | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Domenica alle 18:00 prenderà il via l’ultimo match stagionale del, che affronterà il. In avvicinamento all’incontro, arriva unaimportante. L’ultima giornata di Serie A si aprirà questa sera e si concluderà domenica sera con i match che decreteranno l’ultima squadra a salvarsi. Il, invece, chiuderà il proprio campionato al Maradona, con gli azzurri che sfideranno ildi Luca Gotti. Entrambi gli allenatori sono alle prese con dei giocatori acciaccati e che potrebbero non recuperare per l’ultimo atto della stagione. Nel pomeriggio è arrivata la notizia apropriodi una delle due squadre in vista del match di domenica e che riguarda la compagine salentina, che recupera un titolare importante come Krstovic.su un infortunato: di chi si tratta Si appresta a calare il sipario sulla stagione 2023/2024 della Serie A.