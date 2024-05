Strage di Capaci - Mattarella | Come dicevano Falcone e Borsellin - la mafia è destinata a finire Ma serve impegno nel combatterla

« L’attentato di Capaci fu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla democrazia italiana. Una strategia criminale, che dopo poche settimane replicò il medesimo, disumano, orrore in via D’Amelio . Ferma fu la reazione delle Istituzioni e del popolo italiano. gazzettadelsud

Un grande abbraccio ai magistrati di Palermo, perchè questo 23 maggio, nel 32esimo anniversario della strage di Capaci, riesca a non essere un vuoto cerimoniale, ma esercizio attivo di memoria che guardi al presente e al futuro .

"Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno. I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato.

