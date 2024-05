Rissa - sette persone denunciate a Camucia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – A conclusione di immediate indagini di polizia giudiziaria, i carabinieri della Stazione diin collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria aretina. I soggetti denunciati, di varie nazionalità estere, in concorso tra loro, si erano verosimilmente resi partecipi dellaavvenuta per futili motivi la notte fra il 7 e l'8 maggio 2024, in corrispondenza di un noto esercizio pubblico del luogo, che fu filmata e pubblicata in diversi profili social. Nel medesimo contesto investigativo, uno dei partecipanti allaveniva deferito anche per il reato di lesioni personali ai danni di uno dei gestori del locale pubblico e per il reato di danneggiamento, avendo procurato la rottura di una vetrata del medesimo locale commerciale. Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delleindagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.