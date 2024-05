Mi Ami Festival 2024 - biglietti e tutti i cantanti sul palco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Mi Amicomincia questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni con il concerto dei CCCP. La diciottesima edizione della manifestazione musicale da domani, venerdì 24 maggio, si sposta al Circolo Magnolia all'Idroscalo. Tre giorni di musica, di eventi e chicche tra cui gli skateboard realizzati con le assi delle botti dove matura il whiskey Jack Daniel's e marchiati a fuoco con il celebre logo Old No.7. Isono acquistabili online e in loco. Le fasce di prezzo sono tre: 46 euro per la giornata di domenica, 49,45 per quella di domani e per quella di sabato e 117 euro per l'abbonamento a tutte e tre le giornate del. Il programma del Mi AmiDurante i tre giorni della rassegna al Magnolia gli artisti si esibiscono su cinque palchi. Venerdì 24 maggioDr. Martens: Lauryyn, Irbis, Marco Castello, Venerus, Colapese Dimartino, Daniela Pes.