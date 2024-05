Inter - presidente cercasi! Oaktree allontana una pista | CdA in definizione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chi sarà il prossimodell’? Con l’addio si Steven Zhang adesso il posto presidenziale è vacante. Le intenzioni di, che creerà un nuovo CdA, sono chiare.– La poltrona presidenziale dell’è al momento vacante – anche se solo di fatto. Con la turbolenta uscita di scena di Steven Zhang, ‘reo’ di non aver rimborsato entro la data di scadenza il prestito di quasi 400 milioni di euro, adesso il club nerazzurro è nelle mani del creditore. Il fondo californiano è alla ricerca di una figura da investire della rilevante carica didell’. In questo senso, nelle ultime ore non sono mancate particolari suggestioni, come quella di pensare nel ruolo l’attuale vicedell’, Javier Zanetti. Un altro nome che non si farebbe fatica a immaginare come volto di spicco nerazzurro è quello di Giuseppe Marotta, che negli ultimi anni ha magistralmente preso le redini dirigenziali del club.

