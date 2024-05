Emilia Rossatti è bronzo nella spada ai nazionali universitari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arriva dalla scherma – guidata in pedana da Riccardo Schiavina - la sesta medaglia per il Cus Ferrara ai Campionatiprimaverili in svolgimento in Molise. A conquistare ilè stata, che al Palasabetta di Termoli ha condotto un torneo di altissimo profilo. Percorso netto nel girone di qualificazione, poi nel tabellone ad eliminazione diretta arrivano due successi: 15 a 8 negli ottavi e 15 a 10 nei quarti. Accesissimo il match di semifinale perso all’ultima stoccata 15 a 14 con Chiara De Piccoli del Cus Torino che vincerà poi la medaglia d’oro, prevalendo su Sara Della Cioppa (Cus Milano). Sfortunata invece la prova di Fabio Quartaronemaschile. Nel girone vince 2 incontri su 4, incrociando la lama con chi vincerà poi il, per un beffardo 19° posto finale. .